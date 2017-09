Ameriška mornarica je Floridi poslala na pomoč letalonosilko Abraham Lincoln ter ladji Iwo Jima in New York. Irma je ob slovesu od Floride na severovzhodu povzročila hude poplave na območju mesta Jacksonville, kje je nacionalna garda rešila okrog 50 ljudi, povsem pa je razdejala otočje Keys, ki je bilo do torka zjutraj še vedno ločeno od celine, saj je bila edina avtocesta močno poškodovana.

Guverner Floride Rick Scott, ki si je ogledal uničenje iz zraka, je zagotovil, da bo pomoč prišla, vendar pa je menil, da bo morda treba evakuirati 10.000 ljudi, ki so ostali kljub ukazu za evakuacijo. Otočje Keys ima skupaj okrog 79.000 prebivalcev. Irma je ob Keys zadela kot orkan 4. kategorije s hitrostjo vetrov okrog 209 kilometrov na uro, kasneje pa se je unesla in na poti mimo Naplesa in Tampe ni povzročila tako velikega razdejanja, kot se je pričakovalo.