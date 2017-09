Orkanski vetrovi pustošijo po ozemlju širokem do 640 kilometrov in čeprav se je Irma od otočja Keys proti severu pomikala po zahodni obali Floride, so njeno moč čutili tudi na vzhodni atlantski obali v Miamiju in drugih mestih južne Floride. V Miamiju so vetrovi podrli dva gradbena žerjava, v Fort Lauderdalu enega.

Miami in druga mesta se soočajo s poplavljenimi ulicami, po Floridi pa je do nedelje zvečer ostalo brez elektrike več kot tri milijone odjemalcev in trajalo bo več tednov, da jo dobijo nazaj. Pri otočju Keys so valovi segali tri metre visoko, severneje okrog mesta Naples pa dva metra. V zavetiščih je 160.000 ljudi, ukaz o evakuaciji pa je zajel 6,4 milijona prebivalcev, čeprav ga vsi niso upoštevali.