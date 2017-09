Meteorologi napovedujejo, da se bo ob prihodu na obalo Floride pri otočju Keys in na jugozahodu države spet okrepil v orkan najvišje pete stopnje. Trenutne projekcije poti orkana napovedujejo, da se bo vzhodna južna obala Floride izognila najhujšemu, torej je varno tudi posestvo predsednika ZDA Donalda Trumpa Mar a Lago pri Palm Beachu.

Južno Florido je orkan pete stopnje nazadnje razdejal leta 1992, ko je orkan Andrew zahteval 40 smrtnih žrtev in povzročil za 26 milijard dolarjev gmotne škode. V državi so nato uvedli ostrejše gradbene zakone in poslopja bi naj bila sedaj odpornejša, kar naj bi se razkrilo v nedeljo. Guverner Floride Rick Scott je ukazal evakuacijo 5,6 milijona ljudi z obalnih območij, okoli pol milijona ljudi pa mora zapustiti domove ob atlantski obali Georgie.