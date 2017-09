Brazilske oblasti so sprožile preiskavo o dogajanju v amazonskem deževnem gozdu, kjer se je pred nedavnim znova pojavila zlata mrzlica. Vlada je namreč na širšem območju preklicala prepoved izkoriščanja rudnih bogastev, kar je privabilo številne iskalce zlata.

Zunanji svet verjetno nikoli ne bi izvedel za pomore ljudi, ki živijo v amazonskem pragozdu, če se ne bi skupina iskalcev zlata o svojem dejanju bahala v nekem lokalu. Naključen obiskovalec, ki je pogovor posnel, je bil pretresen in je posnetek predal oblastem. Iskalci zlata so povedali, da so domorodcem pobrali orodje in nakit, njihova trupla pa odvrgli v reko.