Hitro rastoči Agitavit Solutions, ki se je letos kot prvi med podjetji odločil za ponovno merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo v sklopu projekta Zlata nit, želi biti v prvi vrsti tudi v boju za kadre. Podjetje, ki največ prometa ustvari z razvojem rešitev po meri, prilagojenim specifičnim zahtevam svojih naročnikov, dejavnost pa vse bolj širi v tujino, naj bi ob koncu leta zaposlovalo že 90 sodelavcev. Trenutno želijo zaposliti več razvijalcev programske opreme.

Podjetje z najrazličnejšimi ukrepi skrbi za razvoj zaposlenih ter ustvarja okolje, ki sodelavce motivira za dolgoročno sodelovanje in soustvarjanje poslovnega uspeha. Zato imajo odprto komunikacijo ter pošten odnos do sodelavcev, spodbujajo medsebojno sodelovanje in pomoč, cenijo predanost, zavzetost, samoiniciativnost in ekipno delo. »Delo v Agitavitu je zanimivo in dinamično. Vsak projekt je drugačen in zato izzivov nikoli ne manjka,« poudarjajo v podjetju.

Redna interna izobraževanja Ker se pristopi pri delu nenehno spreminjajo, znanje pa hitro nadgrajuje, v raziskave in razvoj vložijo vsaj 10 odstotkov prihodkov od prometa. Za prenos specifičnih znanj organizirajo tedenska interna izobraževanja, na katerih zaposleni predstavljajo svoje izkušnje s projektov ali pa dogodkov in izobraževanj, ki so jih obiskali zunaj podjetja. Ker več kot 71 odstotkov prometa ustvarijo na tujih trgih, največ sicer na nemškem, v Agitavitu nadaljujejo interno izpopolnjevanje angleščine in nemščine. Podjetje je eno redkih, kjer v polni meri živi osebno trenerstvo, ki služi mrežnemu prenosu informacij, življenjskih izkušenj in mehkih veščin komuniciranja. Interno komunikacijo spodbujajo tudi z Agitavitovim družbenim omrežjem, ki poteka prek aplikacije Yammer. Ta zaposlenim omogoča vsakodnevno sproščeno izmenjavo informacij. Poudarjajo, da znajo prisluhniti zaposlenim, ki so vsak dan v stiku s strankami. Pri izboljševanju delovanja in inovacijah v podjetju lahko tudi prek aplikacije Idejnik sodelujejo vsi zaposleni. Interna uredniška ekipa ideje ovrednoti in nagradi, tiste z največjim tržnim potencialom razvijejo v izboljšave oziroma inovacije.