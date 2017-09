NLB skupaj s svojimi strankami že tretje leto zapored v dobrodelni akciji Majhni koraki spreminja svet na bolje in zbira sredstva za porodnišnice. Od vsakega stanovanjskega kredita, sklenjenega aprila, so namenili 100 evrov v dobrodelni sklad, v poslovalnicah NLB pa so namestili posebne zbiralnike za prostovoljne prispevke, ki bodo porodnišnicam v pomoč pri nakupu opreme.

V okviru akcije Od velikih ljudi za male – za lepši začetek novega življenja Splošna bolnišnica Jesenice že od leta 2013 zbira denar za postopno prenovo ginekološko-porodniškega oddelka. Do sedaj so že delno prenovili porodni oddelek (uredili so porodni blok, prostor za oskrbo novorojencev, apartma za sobivanje partnerja s porodnico, prostor za spremljanje plodovega srčnega utripa in babiško ambulanto) in nakupili del opreme, zadnji del prenove še poteka. Sredstva NLB jim bodo omogočila nujni nakup novega aparata CTG. Ker se kakovostno delo zdravstvenega osebja ginekološko-porodniškega oddelka odraža tudi v naraščanju števila porodov (v porodnišnici na Jesenicah so imeli lani največji porast števila porodov), so prizadevanja osebja in vodstva bolnišnice za zbiranje donacijskih sredstev za posodobitev porodnišnice še večjega pomena.

V NLB so s pomočjo svojih strank in športnikov, ki jih podpirajo, v tri leta trajajoči akciji Majhni koraki spreminjajo svet na bolje zbrali približno 136.000 evrov, ki so jih že ali pa jih še bodo razdelili med vse slovenske porodnišnice.

Neponovljivo vzdušje na slovesnosti ob predaji donacije so pričarali člani glasbenega centra DoReMi z Bleda. Nastopile so članice klavirskega tria in dva od članov skupine Čudoviti um, ki bo konec septembra v Kanadi prejela nagrado na festivalu World Autism 2017.