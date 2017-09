Po Mariboru sta se včeraj v četrtfinale uvrstila drugoligaš Krka iz Novega mesta in prvoligaš Triglav iz Kranja. Dolenjski lokalni derbi je potrdil vso nepredvidljivost pokala. Zelo pomlajena Krka, ki je v drugi ligi predzadnja in jo čaka hud boj za obstanek, je v dramatični tekmi izločila Krško, ki je v prvi ligi uvrščen takoj za Olimpijo in Mariborom. Krško se je uštelo, ker je tekmo začelo z rezervisti, saj so Novomeščani povedli z 2:0. Krčani so izenačili, a so gostitelji zmogli zabiti zmagoviti gol v predzadnji minuti podaljška.

Četrtoligaš Koper, ki ga vodi trener Samir Zulić, je povedel proti Triglavu, a ko so Kranjčani zaigrali resneje, so v drugem polčasu napolnili mrežo gostiteljev, ki so jim pošle tudi moči. Preostalih pet tekem osmine finala bo v torek, 19. septembra, Drava – Celje, Jadran Dekani – Aluminij in Radomlje – Olimpija ter v sredo, 20. septembra, še Mura – Domžale in Šampion – Gorica.

Izida osmine finala pokala Slovenije: Krka – Krško 3:2 (2:2, 1:0) po podaljšku, strelci: 1:0 Slunjski (31), 2:0 Slunjski (50), 2:1 Mujan (60), 2:2 Škrbić (83), 3:2 Kambič (119); Koper – Triglav 1:4 (1:1), strelci: 1:0 Tomić (7), 1:1 Križaj (17), 1:2 Poplatnik (73), 1:3 Udovič (84), 1:4 Majcen (87). jo