Po dveh težkih in tesnih zmagah, ko je Slovenija na evropskem prvenstvu najprej v 2. krogu na kolena spravila Finsko, nato pa še Grčijo, je za igralce včerajšnji prost dan prišel kot naročen. Po odličnem začetku tekmovanja je bilo vzdušje na včerajšnjem treningu izredno sproščeno, šal in smeha ni manjkalo, a bo že danes znova šlo zares. Slovenija se bo namreč ob 12.45 pomerila z Islandijo, proti kateri bo glavni cilj odpočiti nosilce igre in razigrati kakšnega od posameznikov, ki jim v dosedanjem delu v napadu še ni steklo po pričakovanjih.

Kokoškov izzval Čančarja Eden bolj razigranih posameznikov sinoči je bil Vlatko Čančar. Dvajsetletnik je ob koncu treninga z Luko Dončićem tekmoval v metanju s sredine igrišča, nato pa se ob odhodu iz dvorane zapletel v šaljiv pogovor z Goranom Dragićem. Kapetan ga je zbadal, da je po lanski sezoni v Beogradu pri Mega Bemaxu pozabil na slovenski jezik, a ga je Koprčan ob odgovarjanju na Dnevnikova vprašanja hitro demantiral. »Po treh zmagah nam je močno zrasla samozavest, hkrati pa smo se sprostili, česar ni težko opaziti. Kljub temu ne želim dajati za naprej velikih napovedi. A dejstvo je, da je želja po uspehu gromozanska,« pravi Vlatko Čančar, ki je v lanski sezoni v Beogradu pridobil veliko mišične mase. »Pred treningi in po njih sem temu posvečal veliko pozornosti. Drugače bi težko našel čas, saj smo nastopali v dveh tekmovanjih in bili pogosto na poti.« V slovenski reprezentanci je kljub mladosti našel svoje mesto. Čeprav v napadu ni tako opazen, pa je njegov prispevek zaradi velikosti in razpona rok v obrambi gromozanski. »Čančar je igralec, ki napadalno v prihodnosti ne bo imel nikjer težav. Izziv zanj pa je, da postane tudi dober obrambni igralec. Kljub temu da je mlad, to razume. Zaradi njegovih lastnosti je lahko trn v peti nasprotnikom, kar je pokazal proti Grkom. Ob tem gre za izredno pametnega igralca, ki je vedno pozitiven. Na prihodnjih tekmah ga nameravam uporabljati še več,« je Čančarja pohvalil selektor Igor Kokoškov. Nekdanjemu članu Kopra in Olimpije lepe besede srbskega strokovnjaka godijo, hkrati pa je hvaležen, da lahko pod njegovim vodstvom iz dneva v dan napreduje. »Selektor me stalno spodbuja, naj se v igri razigram prek dobre obrambe in naj ne mislim nemudoma le na napad. Moram priznati, da mi je tak pristop počasi zlezel pod kožo,« priznava Čančar.