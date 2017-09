Goran Dragić je večkrat povedal, da že dolgo časa ni videl tako nadarjenega košarkarja, kot je Luka Dončić, zato ga kot kapetan želi imeti čim več časa ob sebi. 'Cimra' sta bila že v času priprav na evropsko prvenstvo in bosta tudi v drugem delu v Istanbulu, kamor se je slovenska reprezentanca po tretji zaporedni zmagi že uvrstila.

Na prvih dveh tekmah proti Poljski in Finski Dončić ni bil v prvem planu tako kot na večini pripravljalnih testov; proti Grčiji pa je bil z 22 točkami že prvi strelec Slovenije. »Priznam, da s svojo igro na uvodnih dveh tekmah nisem bil najbolj zadovoljen, zato sem za samozavest potreboval dobro predstavo. A bolj kot moja igra je pomembna zmaga ekipe in dejstvo, da iz tekme v tekmo dokazujemo, da znamo stopiti skupaj tudi v težkih trenutkih. Dobre ekipe se prepozna v krizi,« je po zmagi nad Grčijo pripovedoval Dončić.

Zdaj, ko si je Slovenija že zagotovila mesto v drugem delu evropskega prvenstva v Istanbulu, kjer se bo tekmovanje nadaljevalo z izločilnimi boji osmine finala, je zanimiv pogled v skupino iz Tel Aviva, s katero se križajo ekipe iz Helsinkov. Tam ni več neporažene ekipe; Italija, Nemčija in Litva imajo 2-1, Gruzija, Ukrajina in Izrael pa 1-2. Glede na to, da je Slovenija na Finskem še neporažena, ima usodo v svojih rokah. V torek ob 12.45 bo igrala z Islandijo, v sredo ob 13.45 pa s Francijo.

Predvsem tuje novinarje je v nadaljevanju zanimalo, kako se razumeta in sodelujeta z Dragićem. »On je moj mentor v reprezentanci, tako kot je v Real Madridu moj vzornik Sergio Llull . Goran je ključni igralec te reprezentance, je eden najboljših igralcev na tem prvenstvu in eden najboljših organizatorjev igre na svetu. Od njega se lahko ogromno naučim,« je najprej povedal Dončić in nadaljeval: »On je vodja te ekipe, jaz pa sem tu, da naredim, kar trener želi. Zavedam se, da lahko pripomorem k uspehu ekipe, lahko skačem, podajam, zadevam, vendar v moštvenem športu nobena stvar ni bolj pomembna od ekipe.«

Kokoškov je navdušen nad pristopom reprezentantov

Selektor Igor Kokoškov pravi, da ga matematika ni nikoli veselila in da je njegov cilj zmagati na vsaki tekmi. »Kot pravi en velik trener, ki je bil slovenski selektor, je ključ do uspeha zmaga. Ko enkrat izgubiš, se začneš spraševati, kaj si naredil narobe, delaš analize in pojavijo se prvi dvomi. Ti fantje, ki so prišli v reprezentanco, so izjemni ljudje in pravi vzor, kako se morajo obnašati športniki, ki imajo možnost nastopati za svojo državo. Jaz vam odkrito povem, da sem ponosen na njih, in prav je, da moje mnenje slišijo vsi v Sloveniji, ki imajo radi košarko oziroma šport. Slovenija si zasluži le najboljše in mi bomo naredili vse, da je ne razočaramo. To je naš edini cilj, s kalkulacijami pa se lahko ukvarjate mediji ali tisti, ki imajo preveč časa.«

Dan odmora bodo slovenski košarkarji izkoristili za regeneracijo. Dopoldan si bodo v hotelu ogledali posnetek tekme z Grčijo, naredili skupno analizo, popoldan pa jih v dvorani Hartwall čaka uro in pol dolg trening.

»Dan počitka nam bo prišel zelo prav. Imamo težke noge in čustveno smo se izpraznili. Nismo imeli lahkega začetka; najprej Poljska, ki igra dobro in ki smo jo morali premagati za preboj ledu. Nato Finska pred nabito polno dvorano in manj kot 24 ur kasneje še močna Grčija. Tri zmage so idealno izhodišče, a prvenstvo je še dolgo in vsake tekme se moramo lotiti maksimalno zbrano,« poudarja slovenski selektor.