Selektor Kokoškov, ki je že v ponedeljek s seznama črtal Luko Rupnika in Blaža Mahkovica, je med izbranci lahko prvič v teh pripravah pozdravil tudi zvezdnika Miamija Gorana Dragića, prav tako pa se je ekipi pridružil Žan Mark Šiško, ki je doslej imel dolžnosti v reprezentanci do 20 let.

»Končno sem se priključil fantom. Komaj sem čakal. Oni so že malo utečeni, jaz se še moram malo, ampak mislim, da pri tem ne bo težav. Upam, da bomo dobro trenirali in da se bomo čim bolje pripravili na evropsko prvenstvo,« je uvodoma dejal Dragić, ki ga veseli, da sta v ekipi prvič tudi Luka Dončić in Anthony Randolph. Oba sta že na nedeljski prvi pripravljalni tekmi proti ruski univerzitetni reprezentanci v Rogaški Slatini pokazala, da bosta pravi okrepitvi za slovensko izbrano vrsto in da bosta lahko razbremenila doslej najbolj izpostavljene igralce, tudi Dragića.