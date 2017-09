Nekdanji hokejist Tomaž Vnuk bo ostal na predsedniškem položaju HK Olimpija, ki bo na ruševinah pozabljenega in obubožanega tivolskega društva z enakim imenom začel graditi novo zgodbo v članski konkurenci.

Vnuk ima Mesovo zaupanje

Hokej v glavnem mestu je po desetih letih finančnih malverzacij, ko nobena uradna oseba ni odgovarjala za zlom kar dveh klubov, ostal brez vizuma za EBEL. Olimpija se bo odslej preizkušala v drugoligaški alpski ligi, ki je glede na majhen učinek, slabo medijsko odmevnost in dolga potovanja predvsem liga stroškov. Tomaž Vnuk je v zadnjih letih vodil HK Olimpija v mlajših selekcijah in po naravni poti postal prvi človek ljubljanskega hokeja. Vnuk tako kot njegov kolega na Jesenicah Anže Pogačar prejema plačilo za opravljeno delo, čeprav so predsedniški položaji običajno predvsem častna funkcija. Že pred časom je dejal, da bi najvišji položaj v klubu prepustil funkcionarjem iz sponzorskih vrst, a se je v zadnjem hipu zataknilo.

Po naših informacijah je bil v krogu glavnih kandidatov za predsedniški stolček tudi Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, ki postajajo generalni sponzor kluba za okoli 150.000 evrov na sezono. Vse je bilo že pripravljeno, da bi Vnuk presedlal na položaj direktorja ali generalnega sekretarja, vendar so iz tivolske pisarne pet ur pred začetkom skupščine kluba preklicali zasedanje, na katerim bi imenovali novega šefa. »Ostal bom predsednik Olimpije. Preklical sem odstopno izjavo, vendar bomo več informacij postregli tiskovni konferenci v sredo,« je povedal Tomaž Vnuk. Dušan Mes nam je v telefonskem pogovoru zatrdil, da se s hokejem doslej ni preveč ukvarjal, a da so v podjetju ocenili, da je Tomaž Vnuk še vedno primeren za predsednika kluba. »Tako naj ostane vsaj še do novega leta ali spomladi. Vnuk se spozna na hokej, dolga leta ga je uspešno igral, zato mu močno zaupam,« je dejal Dušan Mes.