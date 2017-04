Slovenski klubski hokej se po enajstih letih očitno poslavlja od najvišje tekmovalne ravni v regiji, kar je nov boleč udarec za panogo. Predsednik EBEL Peter Mennel je za avstrijski časnik Salzburg Nachrichten potrdil, da se je vodstvo lige odločilo za preklic sodelovanja z Olimpijo, ki je deset let neprekinjeno nastopala v nekoč za slovenski trg nadvse mikavnem tekmovanju.

Hokejska kriza dosega vrhunec

Olimpija se je že v svoji premierni zimi uvrstila v veliki finale EBEL in po nedopustni administrativni napaki izgubila s Salzburgom. Ljubljano je tedaj zajela hokejska mrzlica, saj so bile tivolske tribune napolnjene do vrha, moštvo pa je navijačem ponudilo kakovosten hokej. V sezoni 2011/12 je moštvo osvojilo visoko tretje mesto in se zadnjič uvrstilo v končnico. Ravno pred petimi leti je na Jesenicah pod težo dolgov propadel trofejni klub, kar je sprožilo veliko krizo slovenskega klubskega hokeja, ki se še ni ustavila. Z napovedano izključitvijo ljubljanskega kolektiva iz EBEL bo kalvarija še hujša, saj Olimpiji preostane le pridružitev v občutno manj kakovostno in medijsko odrinjeno alpsko ligo, ki jo je tivolski trener Bojan Zajc pravilno označil za »pogreb slovenskega hokeja«.

Ljubljansko-jeseniško sodelovanje z EBEL je slovenskim hokejistom prineslo številne ugodnosti. Med drugim jim je odprlo vrata v močnejše evropske lige, kar je pripomoglo k vrhunskim dosežkom članske reprezentance, ki se je dvakrat zapovrstjo uvrstila na olimpijske igre. Sestop iz EBEL bo močno vplival na dogajanje v slovenskem hokeju, saj alpska liga velja za obrobno tekmovanje, ki je praviloma namenjeno igralcem v razvoju. Če se bo Olimpija odločila za nastopanje v drugorazredni alpski ligi, bo morala na novo pripraviti vse pogodbe z igralci in sponzorji, saj so trenutni dokumenti veljavni zgolj v primeru igranja v EBEL. Ob tem se pojavljajo pomisleki, kdaj bo EBEL znova pripravljena na priključitev katerega od slovenskih predstavnikov, saj se je opekla tako z Olimpijo kot z Jesenicami, ki sta se izkazala za neverodostojna partnerja.