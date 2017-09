Sodišče je poleti zaradi razhajajočih si mnenj dekličinega lečečega zdravnika in sodnega izvedenca za izdelavo izvedenskega mnenja zaprosila še komisijo ljubljanske medicinske fakultete. Tega sta pripravila Radko Komadina in Katarina Šurlan Popovič. Da bi razjasnili razhajajoča mnenja o tem, ali je deklica utrpela tudi zlom reber, pa je sodnica Milena Turuk za današnjo obravnavo pripravila soočenje izvedencev.

Deklica pred smrtjo utrpela zlom reber

Travmatolog Komadina je po pregledu rentgenskih posnetkov prišel do zaključka, da je deklica nekaj tednov ali mesecev pred smrtjo utrpela zlom osmega in devetega rebra na levi strani in devetega rebra na desni strani. Meni namreč, da so zadebelitve, ki so vidne na rentgenskem posnetku, posledica celjenja. Podobne ugotovitve sta podala kirurga iz UKC Ljubljana Matej Cimerman in Simon Herman, ki sta ugotovila zlom dveh reber na levi strani.

Komadina je pojasnil, da je na sliki opazil zlom ključnice, ki se je celil, in sledove zloma treh reber, ki so bila že dobro zaceljena in zato stari več tednov ali mesecev. Spremembe na rebrih je sicer opazil tudi izvedenec medicinske stroke Tone Lah, vendar pa je on prav nasprotno ocenil, da zadebelitev na rebrih ni posledica zloma, temveč rasti. Pri tem mnenju je vztrajal tudi danes.