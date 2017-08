»Skupaj zunaj ali skupaj notri – ščitil te bom,« je v enem od pisem, ki jih je kranjska okrožna sodnica Milena Turuk prebirala v nadaljevanju sojenja v primeru jeseniške deklice, zapisal Mirzan Jakupi svoji partnerki in mami umrle deklice Sandi Alibabić. »Tvoje besede so pomembnejše, ker si ti mati. Naj naju varuje bog, najina usoda je v tvojih rokah. Drug drugega maksimalno ščitiva,« so se v prevodu glasile njegove besede.

Da se ne bi videlo, da je dogovorjeno…

Sodnica se je pri prebiranju prevedenih pisem osredotočila zgolj na tiste odlomke, ki se nanašajo na zagovora obtoženih. A kot je razvidno iz Jakupijevih besed Alibabićevi, sta se o nastanku in pojasnilu za vsako dekličino poškodbo, zapisano v obtožnici, dogovorila. Tako je Jakupi predlagal, naj za poškodbo noge navedeta, da se je deklici noga zataknila v posteljico in je padla. Za poškodovan zob in prebito ustnico naj bi bil kriv padec in udarec v stol po tem, ko naj bi deklica na tla vrgla palačinko; za kar nekaj poškodb je predlagal, naj navedeta, da so nastale na različnih igralih. »Sedem mesecev ne pomnim, kdaj bi (deklica) vstala, ne da bi padla. Bila je živahen otrok in je povsod padala,« je v pismu zapisal, da bo navedel na sodišču. »Duša moja, dodaj še ti kakšno stvar, da se ne vidi, da je dogovorjeno,« je predlagal soobtoženki.

Na podoben način je Jakupi Alibabićevi predlagal tudi usklajevanje ostalih podatkov – na primer o tem, kdo in kdaj je delal, koliko časa so preživeli skupaj in koliko časa je dvoletnica preživljala sama v stanovanju popolnoma brez varstva. »Tudi midva sva potrebovala biti malo sama,« je poudaril; Alibabićevi je naročil, naj na sodišču izjavi, da sta jo dlje časa samo pustila le enkrat, za krajši čas pa sta jo brez varstva puščala le, ko sta šla na center za socialno delo ali po cigarete.