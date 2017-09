V okviru vaj je južnokorejska vojska iz letala izstrelila rakete, s kopnega pa balistične izstrelke. Vsi so glede na navedbe vojske zadeli tarče v Japonskem morju, domet do katerih je bil enak razdalji do prizorišča jedrskih poskusov Severne Koreje Punggye-ri, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vaje so izvedli v odgovor na šesti jedrski poskus, ki ga je v nedeljo izvedla Severna Koreja. Šlo naj bi za vodikovo bombo, ki naj bi jo bil Pjongjang po lastnih navedbah sposoben namestiti na raketo dolgega dosega. Glede na nekatere ugotovitve naj bi šlo na največji in najuspešnejši jedrski poskus Severne Koreje doslej.

Seul pozval k najstrožji možni kazni Po poskusu se je na Severno Korejo usul plaz obsodb. Južnokorejski predsednik Moon Jae-in je pozval k "najostrejši mogoči kazni", Seul in Washington pa sta napovedala nove skupne vojaške vaje. Ameriški predsednik Donald Trump je v nizu tvitov v nedeljo obsodil poskus, češ da so besede in dejanja Pjongjanga "še naprej zelo sovražna in nevarna za ZDA". Ostrejši je bil obrambni minister James Mattis, ki je Severno Korejo posvaril, da bodo na vsako grožnjo ZDA ali njenim zaveznikom odgovorili z "obsežnim vojaškim odzivom, ki bo tako učinkovit kot uničujoč".