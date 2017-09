Močan potresni sunek z magnitudo 6,3 je seizmologe po svetu prve opozoril na nov podzemni jedrski poskus Severne Koreje. Posledični šibkejši potres so kasneje pripisali zrušitvi zemeljskih plasti po eksploziji, ki jo je v jutranjih urah po evropskem času potrdila severnokorejska državna televizija in jo označila kot zelo uspešen preizkus vodikove bombe, ki je zmanjšana na velikost za namestitev na balistično raketo. Južnokorejski seizmologi so ocenili, da je bila včerajšnja detonacija pet- do šestkrat močnejša od tiste v prejšnjem, petem preizkusu jedrskega orožja pred skoraj natančno letom dni.

Pogledi proti Pekingu

Vojaški strokovnjaki so jo ocenili za petkrat močnejšo od bombe, ki so jo ZDA odvrgle na Nagasaki. Severnokorejska tiskovna agencija je poročala, da je imela bomba moč več sto kiloton in da je pripravljena za detoniranje na visoki višini. Po njenih navedbah je državni vodja Kim Jong Un včeraj tudi obiskal obrat, kjer so to orožje nameščali na balistično raketo. Televizija je medtem prikazala Una pri podpisovanju ukaza o preizkusu v družbi generala in še treh oseb v civilnih oblekah, ob poudarjanju »super eksplozivne moči« termonuklearnega orožja pa so citirali Unovo zagotavljanje, da so »vse komponente vodikove bombe stoodstotno domače izdelave«.

Po nedavnem preizkusu rakete, ki je preletela Japonsko in končala v Tihem oceanu, je včerajšnji jedrski poskus naletel še na ostrejše odzive mednarodne skupnosti. Ameriški predsednik Donald Trump, sicer osredotočen na odpravljanje posledic tropskega neurja, ki je zajelo Teksas, je v prvem odzivu Severno Korejo označil za »zelo sovražno in nevarno za ZDA«, ni pa ponovil nedavne grožnje z »ognjem in besom«.

Trump je opomnil tudi Peking, da trmoglava soseda zanj predstavlja veliko nevarnost in hkrati zadrego. Kitajska se je pridružila zadnjim sankcijam Združenih narodov proti Pjongjangu, uperjene proti izvoznim prihodkom, ki jih režim uporablja za financiranje raketnega in jedrskega programa, a je za ZDA na splošno premalo odločna pri discipliniranju režima, ki ga zaradi lastnih koristi v regiji še vedno podpira.