Prva igralka sveta Karolina Pliskova je v tretjem krogu OP ZDA v tenisu hodila po robu. Kitajka Shuai Zhang je bila sijajno na poti, da pripravi novo presenečenje na ženski strani zadnjega letošnjega turnirja največje četverice. Do zaključne žogice v drugem nizu. Pliskova, lanska finalistka, se je izvlekla ter se stežka uvrstila med najboljšo šestnajsterico. Za uvrstitev v četrtfinale se bo pomerila z domačinko Jennifer Brady, 91. igralko sveta.

»V igri imam precej nihanj, zato so rezultati dvobojev nepredvidljivi. Kakšno žogico udarim res vrhunsko, že naslednjo precej slabše. Tokrat sem se izvlekla, a se zavedam, da bom morala v nadaljevanju igrati bolje, če bom želela premagati še kakšno tekmico,« se zaveda Karolina Pliskova, ena teniških igralk, ki se je na najvišje mesto svetovne lestvice prebila brez osvojenega turnirja največje četverice. Največji uspeh je z uvrstitvijo v finale v New Yorku dosegla lani, letos se je na prvem velikem turnirju v Melbournu uvrstila v četrtfinale, v Parizu je bila polfinalistka, v Londonu pa je izgubila v drugem krogu. »Letos v New Yorku branim lansko finalno uvrstitev. Upam, da bom nekoč branila zmago. Morda že prihodnje leto, zakaj pa ne?« sklene Karolina Pliskova.

V vse boljši luči se kažeta prva favorita Rafael Nadal in Roger Federer. Slednji je po dveh tesnih dvobojih prvič zmagal v treh nizih, potem ko je bil s 6:3, 6:3, 7:5 boljši od Španca Feliciana Lopeza. Nadal je proti Argentincu Leonardu Maierju sicer izgubil prvi niz, se v drugem dolgo lovil, potem ko je zapravil kar štirinajst žogic za odvzem servisa tekmecu. Ko je izkoristil prvo, je zaigral kot prerojen ter dvoboj po več kot treh urah dobil s 6:7 (3), 6:3, 6:1, 6:4. V osmini finala se bo Nadal pomeril z Ukrajincem Aleksandrom Dolgopolovom, Federer pa z Nemcem Phillippom Kohlschreiberjem. Zanimiv dvoboj se obeta med Avstrijcem Dominicom Thiemom in Argentincem Juanom Martinom del Potrom, poleg Federerja in Nadala edinim igralcem v žrebu, ki je že osvojil OP ZDA. »V New Yorku me spodbuja veliko Južnoameričanov. Potrudil se bom, da jim pričaram še kakšen nasmeh. Igram dobro, počutim se vse bolje, samozavest mi raste,« pravi Juan Martin del Potro.

Medtem ko se najboljši teniški igralci in igralke bojujejo za lovoriko v New Yorku, sta minuli konec tedna odjeknili novici, da sta povečala družino Serena Williams in Novak Đoković. Američanka je v porodnišnici v West Palm Beachu na Floridi rodila deklico, Jelena Đoković pa je nekdanjemu najboljšemu igralcu sveta rodila Taro, ki ima slaba tri leta starejšega brata Stefana.