Vikend je prinesel padavine, ki so težave povzročale predvsem na Dolenjskem, kjer so dež, veter in ponekod toča povzročili težave v prometu in škodo na objektih, je zapisano na straneh Agencije RS za okolje. Na Kredarici so zjutraj izmerili devet centimetrov debelo snežno odejo.

Danes dopoldne bo večinoma oblačno, ponekod bo občasno še deževalo. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastane lahko še kakšna manjša ploha. Ponekod bo pihal severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Jutri dopoldne bo precej jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo plohe.