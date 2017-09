Zaradi krajevnih neviht so izdali oranžno opozorilo za vso državo. Pričakovani so predvsem močni nalivi, sunki vetra, lokalno tudi toča. Ob tem bodo narasli hudourniki in manjši vodotoki.

Na Goriškem so neurja že povzročila nekaj težav; zaradi strele je zagorelo na Kapeli v Novi Gorici in na pobočju Trstelja nad Renčami v občini Renče - Vogrsko, so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Do nedelje zjutraj bo dež ponehal predvsem na jugozahodu, dopoldne pa postopno tudi drugod. Popoldne bo spremenljivo oblačno, možna bo še kakšna manjša ploha. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bo občasno zmerno oblačno, možne bodo posamezne, manjše plohe.