Tovarno so še pred prihodom Harveya do ameriške zvezne države Teksas v petek zaprli, vendar pa je zaradi velike količine padavin območje poplavljeno, nima pa niti elektrike, so sporočili iz tovarne. Poplavljeni so tudi rezervni generatorji.

Po pričakovanjih naj bi ognjene zublje, ki bi lahko izbruhnili ob toplejših temperaturah, omejili na območje tovarne, vendar so preventivno z območja 2,4 kilometra okoli tovarne že evakuirali prebivalce.

Po navedbah BBC je v orkanu, ki so ga spremljali tudi močni sunki vetra, doslej umrlo najmanj 33 ljudi. Po potrjenih podatkih jih je sicer umrlo najmanj 22.

Prizadeta je tudi dobava energetskih virov, saj je zaprtih tudi več rafinerij na območju poplav.

V zasilnih zatočiščih nastanili 8500 ljudi Po podatkih ameriških vremenoslovcev je orkan medtem že oslabel v tropsko nevihto, vendar pa še vedno prinaša močno deževje nad vzhodni Teksas in zahodno Louisiano. Guverner Teksasa Greg Abbott je v sredo posvaril, da bodo posledice Harveyja, ki se je kot tropska nevihta zdaj premaknil na mejo med Teksasom in Louisiano, precej večje od posledic, ki jih je povzročil orkan Katrina v New Orleansu in okolici pred 12 leti ali pa orkan Sandy, ki je leta 2012 opustošil vzhodno obalo ZDA. Ocenil je, da bo škoda po Harveyju presegla 120 milijard dolarjev, kolikor jih je zahtevala Katrina leta 2005. Abbott je še povedal, da so zaenkrat v zasilnih zatočiščih v Houstonu nastanili okoli 8500 ljudi, ki so jih rešili iz poplavljenih domov. Opozoril je, da se bo verjetno število smrtnih žrtev še povečalo, saj še vedno niso iz najhujšega. "Še vedno rešujemo življenja," je dejal tudi direktor zvezne agencije za izredne razmere (Fema) Brock Long.