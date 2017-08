V sredo in četrtek bo še toplo, že v petek pa bodo zahodno polovico države zajele plohe in nevihte. Vikend prinaša nestalno vreme z občasnimi padavini in nevihtami, ki bodo pogostejše v soboto. V nedeljo prihaja izrazita ohladitev, ko se bo meja sneženja spustila do okoli 2200 metrov.

Vreme je nekaj nevšečnosti povzročilo tudi v ponedeljek popoldne in zvečer. Postaje Agencije RS za okolje (Arso) so namreč zabeležile zelo močne nalive. Nalive je spremljal tudi močan veter, ki je ponekod po državi razkrival strehe in podiral drevesa.

V Trebnjem je veter razkril več streh, voda pa je zalila okoli 30 stanovanjskih in poslovnih objektov. Podrtih je bilo več električnih in telefonskih drogov. Neurje z močnim vetrom se je razbesnelo tudi nad Žužemberkom, Novim mestom, Stražo in Mirno Pečjo.

V Litiji in okolici je veter razkril več streh in prevrnil nekaj dreves, meteorna voda pa je zalila več kleti. V Šmartnem pri Litiji je razkrilo cerkev in župnišče. V Litiji je večji plaz zasul osebno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.