Malokatera ločitev, tudi politična, je žametna (češkoslovaška!?). Malokdo je pričakoval, da bodo ločitvena pogajanja med Veliko Britanijo in EU potekala gladko, a obenem nihče ni pričakoval, da se v treh mesecih pogajanj ne bodo dogovorili skoraj nič.

Naivni brexit

Najbolj neverjetno pa je to, da se zdi, da nihče v Britaniji, niti vlada, kaj šele tisti, ki so glasovali za odhod iz EU, niso niti pomislili na to, da bo morala Britanija ob ločitvi plačati odpravnino. V referendumski kampanji in nikjer drugje je ni omenil noben politik. Ne med zagovorniki ne med nasprotniki brexita, kar najbrž pomeni, da bi morali različnim oznakam brexita dodati še eno: naivni brexit. Naivnost brexitskega tabora in njegovih zagovornikov potrjuje tudi obisk konservativne premierke Therese May na Japonskem, ki ni prinesel nič drugega kot obljubo japonskega premierka Šinza Abeja Mayevi, da lahko po brexitu računa na zavezanost Japonske Britaniji. Dodal je, da japonska podjetja potrebujejo »transparentnost in predvidljivost med procesom odhajanja Britanije iz EU«. Ne enega ne drugega ni. Mayeva je obiskala Japonsko, da bi se pogovarjala o trgovinskem sporazum med državama po brexitu, a japonski gostitelji so se temu, sicer vljudno, izognili. Nekdanji japonski trgovinski minister Heizo Takenaka je manj vljudno dejal, da japonska podjetja pozorno spremljajo globalne trgovinske trende, da bi se odločili, ali še želijo vlagati v Britaniji.