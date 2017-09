Priznala je, da je dobra prijateljica, mama in sestra, ne zna pa biti dobra partnerica. Pred tremi leti se je ločila od glasbenika Chrisa Martina, s katerim ima dva otroka, trenutno je v zvezi s scenaristom Bradom Falchukom, a trdi, da se mora še veliko naučiti o dobrem razmerju. »Če nimate dobrega razmerja s partnerjem, otroki, prijatelji, potem je težko trditi, da ste uspešni. Le to vas naredi srečne in vesele,« je modrovala. Morebiti se zato s svojim novim fantom redko pokaže v javnosti.

So pa nekateri zlobno namignili, da so ta priznanja igralke v resnici le manever, s katerim skuša preusmeriti pozornost javnosti s preiskave, ki jo je proti njeni strani Goop sprožila kalifornijska potrošniška organizacija Truth in Advertising. Trdijo namreč, da zvezdnica na strani nenehno objavlja »neosnovane in zavajajoče zdravstvene trditve«. Kot je recimo tista, da s posebnim parnim čistilnikom lahko zagotovite popolno zdravje svoje vagine. Ali da so za isti del telesa priporočljiva jajca iz žada. V Truth in Advertising so preučili petdeset izdelkov, ki jih prodajajo na strani Goop, in bili »presenečeni nad ravnijo zavajanja, ki so jo odkrili«. Lastnico strani so najprej pozvali, naj umakne zavajajoče trditve, a ker tega v desetih dneh ni storila, so jo prijavili kalifornijski agenciji za hrano in medicinske pripomočke.