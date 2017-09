In verjamem, da tudi Aleksandru Čeferinu tako velike številke niso ravno blizu. Ko je pred dnevi izjavil, da pozorno spremlja dogajanje na nogometni tržnici, sem ga zagledal, kako v svoji züriški pisarni bolšči v papirček, na katerega mu je tajnica napisala 222 M, kot jaz nekoč v enačbo s tremi neznankami. In poskuša dojeti, a ne more, trudi se, morda celo šepetaje računa, en neymar je tri lukakuje in en lukaku je tri calhanogluje in en calhanoglu je dva delofeua in en delofeu je dvanajst elekejev in en eleke je šest garsonjer v Grosupljem, ma podpiši se in oddaj, mogoče bo za