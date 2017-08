Goran Vojnović: Ime česa je Anthony Randolph?

Ko so turški političarki Meral Aksener, verjetno najresnejši Erdoganovi tekmici na naslednjih volitvah, omenili podobnost z Marine Le Pen, je odvrnila, da se njena stranka ne gre politike, ki bi temeljila na rasi ali etnični pripadnosti. Naše razumevanje nacije, je rekla gospa Aksener, temelji na skupnih izkušnjah, vezeh in radostih. Ne želim se poglabljati v njeno izjavo, še manj si želim v jajcu, ki ga je znesla nekdanja turška notranja ministrica, iskati neko svojo dlako, saj je bilo o takšnih in drugačnih pojmovanjih nacije objavljenih že dovolj knjig in esejev, ki so jih spisali od mene pametnejši ljudje.