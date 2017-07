Ljudje seveda niso razumeli, zakaj naj bi v mestu nenadoma potrebovali kar dve gostilni. V stari, navadni gostilni je bilo namreč dovolj prostora za vse. Tam so znali odžejati tako pivce piva kot redke izbirčneže, otroke in ženske, ki so pili gosti sok s smetano. A se je kmalu razvedelo, da se je nova gostilna odprla za turiste, ki naj bi kmalu začeli zahajati v mesto.

In ni bilo dolgo, ko so mestni vsevedci za šankom stare gostilne začeli modrovati, da mesto res potrebuje dve gostilni, saj so turisti izbirčnejši, sploh Italijani, ki radi dobro jedo in dobro pijejo, pa še denar imajo, da dobro hrano in jedačo plačajo. So tudi turisti, so vsevedci nekje slišali ali brali, ki imajo tako kot mi od hrane radi samo velike porcije, ne moreš pa okrog prinašati vseh po vrsti, ker ti turist na uč o