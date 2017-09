Nekdanjega angleškega reprezentanta in najboljšega strelca v zgodovini Anglije so aretirali blizu njegovega novega doma v Cheshiru. Rooney je s prijatelji preživel večer zunaj, nato pa alkoholiziran sedel za volan in se odpeljal domov. Na poti ga je ustavila policija in ga aretirala ter odpeljala na policijsko postajo.

Nekateri angleški mediji poročajo, da naj bi nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in zdajšnji član Evertona trikratno prekoračil omejitev hitrosti. Rooneyjeva služba za odnose z javnosti, policija v Cheshiru in Everton govoric o aretaciji nista želela komentirati.