Gostovanje slovenske nogometne reprezentance na Slovaškem se je začelo z logističnim zapletom, ki je vnesel veliko nervoze. Ekipa biva v Bratislavi, tekma bo v dobrih 40 kilometrov oddaljeni Trnavi, avtocesta med mestoma pa je ena najbolj preobremenjenih v državi, za nameček pa na njej potekajo še gradbena dela. Včeraj je v zastoju obstala tudi slovenska ekipa, zato sta selektor Srečko Katanec in kapetan Boštjan Cesar vidno vznemirjena prišla na novinarsko konferenco s četrturno zamudo. Na trening se jima je tako zelo mudilo, da sta na hitro odgovorila zgolj na pol ducata vprašanj, prevod v slovaščino pa je bil narejen šele po koncu, ko sta bila že v slačilnici. Slovenija je vendarle po urniku preizkusila igrišče na stadionu, ki je v središču nakupovalnega centra, in bo danes na njem zasedenih vseh 17.000 sedežev. Okrog 900 jih bodo zasedli tudi slovenski navijači, ki upajo, da selektor in igralci jutri ne bodo zamudili na tekmo. Stadion v Trnavi je edini na Slovaškem, kjer reprezentanca lahko igra tekme, saj nov objekt v Bratislavi še gradijo.

Medtem ko se je vodstvo odprave ukvarjalo z logistiko, je štoper Miha Mevlja za razliko od Kevina Kampla kar na razdaljo uredil sanjski prestop iz Rostova v Zenit iz Sankt Peterburga, s katerim je včeraj podpisal štiriletno pogodbo. Trener je Italijan Roberto Mancini, ki je zahteval okrepitev na položaju štoperja, sicer je zagrozil z odstopom. Mevlja je vešč takšnih prestopov na daljavo, saj je točno pred letom dni prav tako med reprezentančno akcijo iz Dinama Bukarešta prestopil v Rostov, kjer pa so zamenjavo zanj že pred časom našli z nakupom Matije Bobna iz Gorice.

Strokovnjaki so med tednom izračunali, da mora Slovenija ostati vsaj neporažena, če želi ostati v boju za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Če želi sama odločati o svoji usodi, mora drevi osvojiti tri točke. V primeru poraza bi imela le še teoretične možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji. To bi pomenilo slovo selektorja Srečka Katanca, saj bi bil neuspešen še v tretjem kvalifikacijskem ciklusu v drugem mandatu.

»V matematiki v šoli nisem bil posebej dober. Boljši sem bil v telesni vzgoji in upam, da bomo boljši v telovadbi na igrišču v Trnavi. Točk nikoli ne seštevam pred tekmami, saj ni pametno delati računa brez krčmarja. Vem, da bodo fantje pokazali vse, kar so sposobni, da bodo borbeni in da bodo odigrali dobro tekmo. Nisem pa strokovnjak, da bi z gledanjem v kroglo napovedal izid. Smo povsem mirni. Od fantov ne zahtevam zmage, saj Slovaki igrajo doma, imajo zelo kakovostne igralce, kot so Mak, Hamšik, Weiss, Kucka… So tehnično dobro podkovani, boljša njihova stran sta zvezna vrsta in napad. Skušali bomo izkoristiti njihove težave v obrambi. Jih spoštujemo, a se jih ne bojimo,« je izpostavil Srečko Katanec, ki ne stavi na uspešno tradicijo v medsebojnih tekmah. »Tudi tekma pred enim letom s Slovaki v Stožicah je že zgodovina. Tedaj so imeli Slovaki svojo zgodbo z Weissom (ponočevanje in pijančevanje, op. p.), zdaj imamo mi svojo zgodbo,« je hitro zdrdral Katanec. Zaradi pomembnosti današnje tekme ni hotel odgovarjati na vprašanja o Kamplu, ampak je obljubil, da bo to naredil po tekmah s Slovaško in Litvo.

»Čeprav ni bilo veliko treningov, smo se dobro pripravili, ker smo bili od prvega dne z mislimi povsem osredotočeni na tekmo. Čaka nas še težja tekma kot leta 2009. Naboj je pravi, zato pričakujem pozitiven izid,« je izpostavil kapetan Boštjan Cesar, ki je v vlogo favorita postavil Slovaško, ker igra doma, ker je na drugem mestu s točko prednosti.

Slovaki so po dveh porazih na uvodnih tekmah z Anglijo in Slovenijo nanizali štiri zmage. Hamšik in druščina prekipevajo od samozavesti, čeprav imajo s Slovenijo le slabe izkušnje s tremi porazi v kvalifikacijskih tekmah. Za nameček bodo oslabljeni za nosilce igre v obrambi. Vratar Kozačik se je poškodoval, Durica in Škrtel pa ne smeta igrati zaradi kartonov. Njihova želja je zmaga proti Sloveniji in nato v ponedeljek proti Angliji v Londonu napad na prvo mesto. »Slovenija je tipičen predstavnik jugoslovanske nogometne šole. So zelo samozavestni in imajo igralce z veliko individualne kakovosti,« je povedal selektor Slovaške Jan Kozak.

Ob treh tekmah v slovenski skupini F bo drevi še šest tekem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo – skupina C, ob 20.45: Češka – Nemčija, San Marino – Severna Irska, Norveška – Azerbajdžan, skupina E, ob 18. uri: Kazahstan – Črna gora, ob 20.45: Danska – Poljska, Romunija – Armenija.

Skupina F 1. Anglija 6 4 2 0 10:2 14 2. Slovaška 6 4 0 2 12:4 12 3. Slovenija 6 3 2 1 6:3 11 4. Škotska 6 2 2 2 9:10 8 5. Litva 6 1 2 3 6:11 5 6. Malta 6 0 0 6 2:15 0 Pari 7. kroga, danes ob 20.45: Slovaška – Slovenija, Malta – Anglija, Litva – Škotska; pari 8. kroga, ponedeljek ob 20.45: Slovenija – Litva, Anglija – Slovaška, Škotska – Malta; pari 9. kroga, 5. oktober ob 20.45: Anglija – Slovenija, Malta – Litva, Škotska – Slovaška; pari 10. kroga, 8. oktober ob 18. uri: Slovenija – Škotska, Litva – Anglija, Slovaška – Malta.