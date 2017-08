Sestankov v Črni na Koroškem in Mežici so se danes med drugim udeležili predstavniki ravenske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem ter skrbnica vladnega programa okoljske sanacije Zgornje Mežiške doline Bernarda Podlipnik z ministrstva za okolje in prostor.

V Črni so člani odborov za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ter za družbene dejavnosti sicer ugotavljali, da je dozdajšnje izvajanje sanacije okolja dalo ugodne rezultate, vendar zadnje poročilo, ki ga je predstavil NIJZ glede povišanih vsebnosti svinca v krvi otrok, terja resen razmislek in ukrepanje.