V Slovenijo je prejšnji teden skoraj neopazno prišel liechtensteinski princ Nikolaus von und zu Liechtenstein z ženo princeso Margaretho. Namesto da bi se najprej rokovala z ljubljanskim županom, sta obiskala celjskega župana Bojana Šrota, ki je knežjim gostom podaril kelih cesarice Barbare Celjske. Da ne bo pomote – Nikolaus von und zu Liechtenstein je le brat vladarja kneževine. Kljub temu je celjski župan izrekel zahvalo za pomoč pri osamosvajanju ter pohvalil ideje o slovensko-liechtensteinskem poslovnem načrtu. Pri tem verjetno ni mislil na to, da je kneževina notorično znana po tem, da so v njej skrivali denar slovenski tajkuni, med drugim so bili tam skriti tudi Vegradovi in Hypovi milijoni. Knez je nato še malce pokukal v Rogaško Slatino, kjer sicer kraljujejo Rusi.

Ko smo že pri Rusih – Darko Brlek je v reviji Story razkril, da je na pobudo upokojenega novinarja Marjana Zlobca predlagal, da bi ruski mega dirigent Valerij Gergijev, stalni zvezdnik poletne koncertne Ljubljane, dobil slovensko državno odlikovanje. Iz predsedniškega kabineta so mu že sporočili, da mu bodo podelili državno odlikovanje za plemenitenje našega kulturnega prostora.

Te dni smo nekaj več izvedeli tudi o zasebnem življenju Aleksandra Čeferina, predsednika Uefe. Za revijo Zarja je spregovorila njegova žena Barbara Čeferin, nekoč fotografinja tega časopisa. Takole je: družina ne živi skupaj, saj se niso odločili za selitev v Ženevo oziroma Nyon, kjer je sedež Uefe. Menda bi bila selitev preveč stresna, še posebno za tri najstniške otroke. A kot je dejala soproga, zaradi tega njuna intima nič ne trpi, saj mož pride domov vsak konec tedna in tedaj »mu veliko pomeni, da se nam lahko posveti in da obnovi sebe«.

Morebiti bo za dobrodelnost od izkupička prodaje svoje knjige poskrbel tudi košarkar Goran Dragić . O njem so namreč izdali slikanico Goran, legenda o zmaju, ki jo je spisal pisatelj Primož Suhadolčan , sicer tudi avtor knjige Tina in medvedja moč, katere junakinja je Tina Maze . Slikanica otrokom odkriva, kaj počne zvezdnik NBA, ko ni na parketu. Zanimivo pa je, da Dragić svojima otrokoma pravljice sicer bere v angleščini.

Sicer pa je bil športni dogodek tedna golfski turnir Anžeta Kopitarja na novem kraljevem golfišču na Bledu. Tam so med drugimi žogice udarjali Joc Pečečnik , Matjaž Kek , Jure Košir , Matjaž Kopitar in Tomaž Razingar . A bolj kot zmaga je bila pomembna dobrodelnost. Nad zbranim denarjem je bil navdušen tudi Anže Kopitar, ki je turnir organiziral že sedmo leto: »Pred sedmimi leti nismo vedeli, kako se bodo ljudje odzvali in kako se bo obrnilo. Zgodba se je zelo lepo razvila, kar pa se tiče številk in dobrodelnosti, sem ponosen na to, koliko smo zbrali. Pomagali smo otrokom, bolnišnicam, zgradili kakšno igrišče. Zame je to tudi osebno zadovoljstvo, veliko mi pomeni, da lahko pomagam.« Skupno so pomembneži letos zbrali 110.871 evrov, Kopitar pa je po rokometašu Edvardu Kokšarovu medtem postal tudi novi obraz podjetja MIK Celje.

Zadnji počitniški ocvirki

Tudi v zadnjih počitniških dnevih se še lahko naslajamo nad izpovedmi o dopustovanju. V reviji Zvezde so razkrili, da ima Rosvita Pesek počitniško stanovanje v Novigradu, a da so bile njene letošnje počitnice na Rodosu vrhunske, posebno zato, ker je njen Mitja Ferenc poziral v majici z napisom Skoraj popoln. Magnifico se je tako kot vedno dolgemu dopustu izognil, je pa skočil za nekaj dni na Murter. Tanja Ribič je po reklamiranju sončne kreme prejšnji teden na instagramu objavila fotografijo bazena v družinski vili v Fiesi in nekaj posnetkov z jahtanja po Kornatih, hči Zala pa je raje žurala po Sarajevu. Poslanec Matjaž Nemec je v družbi svoje manekenske žene poležaval ob jadranski obali »z zgodovinsko knjigo v roki«, kot je zatrdil za Novo, občasno pa odkrival lepote reke Vipave.

In da vas ne razočaramo, naj vam povemo še nekaj okruškov cveta slovenske estrade. Damjan Murko ni obupal v lovu na predsedniški stolček, a se je vseeno raje posvetil organiziranju porok in drezanju nevestinih podvezic. Tanja Žagar je mesni burek zamenjala za sirnega ter začela barvati otroško sobo. Cvet slovenskih zvezdnikov, od Grege Skočirja do Tomija Megliča, Samirja Handanovića in Erike Žnidaršič, pa nestrpno čaka jutrišnji dan, ko bodo njihovi otroci postali prvošolčki.

Toda zmagovalka izjav o otrocih in njihovem vplivu na življenje mater je Anja Jenko, za katero niti ne vemo, zakaj natančno je slavna, menda zato, ker je Playboyjeva zajčica in hči podjetnika in nekdanjega politika Janka Jenka. Očitno je to dovolj slave, da so v reviji Story na dveh straneh objavili njeno razmišljanje o življenju po porodu, ki je kulminiralo v naslednji izjavi: »Motijo me prsi, ki so kar naenkrat izginile. Med dojenjem so bile namreč ogromne, zdaj pa so uplahnile in ne stojijo več, kot bi morale. Zato že brskam za imeni lepotnih kirurgov.«