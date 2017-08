Vsa zgodba se je začela, ko je par kupil 45 milijonov evrov vredno posest in so se začela obsežna obnovitvena dela, med katerimi so postavili spa, telovadnico, novo vinsko klet in celo stezo za motocikle. Leta 2010 je Pitt za prenovo osvetlitve v dvorcu najel Odile Soudant, ki je delala v biroju njegovega najljubšega arhitekta Jeana Nouvela. Sprva so dela potekala gladko, par je mesečno plačeval račune, pri projektu BP, kot ga je imenovala, pa je delalo sedemnajst ljudi, tudi optični inženirji, ki so preračunavali kote sončne svetlobe, saj so v dvorcu hoteli čim več naravne svetlobe. Po dveh letih je par nehal plačevati račune, Pitt pa ji je še vedno pošiljal pisma s pozivi, naj konča projekt, češ da gre za umetniško kreativnost. Ker ni mogla poplačati podizvajalcev, je zadevo predala sodišču, kjer pa je Pittov odvetnik zatrdil, da so bile vse ideje za osvetlitev igralčeve, saj je zelo zagret ljubitelj arhitekture. Sodnik temu ni verjel in paru naročil, naj plača arhitektko.

Kljub ločitvenemu postopku se je par Pitt-Jolie odločil, da bo posest obdržal v skupni lasti kot investicijo.