Do noči, ko sta odšla na zabavo pred podelitvijo grammyjev, kamor je prišla tudi dekle, s katero je Brown prevaral Rihanno. Pevka je pobesnela. Odšla sta do avtomobila, da bi se vrnila domov, Rihanna je kričala in udarila Browna, on jo je udaril nazaj in pevka je začela krvaveti iz ustnice. »Počutil sem se kot žival,« je dejal raper, ki je pevko nato še nekajkrat udaril. Nazadnje je Rihanna avtomobilske ključe vrgla skozi okno, medtem ko jih je šel iskat, pa je začela kričati, da jo hoče ubiti. Brown je na sodišču priznal krivdo za napad in dobil petletno pogojno kazen.

Mnogi so menili, da je zaradi napada njegove kariere konec, saj so nemudoma umaknili nekaj oglasov, v katerih je nastopal, Brown pa se skoraj leto dni ni pokazal v javnosti. Glasbenika sta bila štiri leta kasneje nekaj mesecev ponovno v zvezi. Tako eden kot drug pa sta v zadnjih sedmih letih postala superzvezdnika, večkratna dobitnika grammyja, in to klub temu, da se je Brown kasneje zapletel v še nekaj nasilnih napadov.

Pripravila Manja Rošini