Slovensko literarno polje je bilo zadnjih pet let – od ukinitve nagrade fabula – brez literarnega priznanja za najboljšo kratko prozo. A očitni manko, ki so ga zaznali tako avtorji kot uredniki in bralci, bodo kmalu nadomestili pri založbi Goga. Že lani so z željo, da bi bile kratke zgodbe deležne več pozornosti, prvič organizirali festival Novo mesto short, in sicer iz prepričanja, da zavzema ta zvrst od nastanka časopisov dalje pomembno mesto v literaturi. »A je bila pri nas vedno v senci romana, pa tudi velikih pesniških imen. Z nagrado želimo zato opozoriti na vrhunce kratkoprozne produkcije preteklega leta, vsako leto pa izpostaviti tudi štiri avtorje, ki si še posebej zaslužijo zapolniti novo mesto v zgodovini slovenske literature,« pravi Gogina urednica Jelka Ciglenečki.

Danes vam tako predstavljamo nominirance za nagrado novo mesto, ki bo šla v roke avtorja ali avtorice najboljše zbirke kratke proze minulega leta. To so zbirke Bojne barveJedrt Lapuh Maležič, Postopoma zapuščati MisantropolisDavorina Lenka, Tramvajkomanda, oddelek za pritožbeLucije Stepančič in Noben glasSuzane Tratnik. Nocoj ob 19. uri bo v novomeški knjigarni Goga mogoče prisluhniti branju zgodb iz nominiranih zbirk, interpretirala jih bosta Carmen L. Oven in Tomaž Koncilija.

Nagrajenca bodo razglasili na že omenjenem festivalu, ki bo v Novo mesto vabil 29. in 30. septembra. Tam nameravajo prek pogovorov in strokovne okrogle mize predstavili širši pogled na položaj piscev kratke proze in njihovo kondicijo. Nagrado, ki prinaša tudi finančno spodbudo v vrednosti 2000 evrov, bo sicer podelila revija Rast.