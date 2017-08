Zaradi pritiskov na okoljevarstvene organizacije, ki so povezani s projektom Magna Steyr in so po mnenju Umanotere presegli vse meje dobrega okusa, je ta nevladna organizacija za trajnostni razvoj policiji prijavila komentarje in grožnje, ki so ji jih namenili avtorji zapisov na družbenih omrežjih. Gorazd Marinček iz Slovenskega E-foruma, ki vztraja, da se bo njegova nevladna organizacija pritožila na okoljevarstveno soglasje za Magnino lakirnico, je šel še korak dlje. Včeraj je zaprosil za policijsko varstvo zase in za družino. Za ta korak se je odločil zaradi objav na facebook profilu Magne ne damo, na katerem so med drugim objavili naslov njegovega bivališča, številko mobitela in ljudi pozvali, naj obračunajo z njim. »Zaradi teh objav se počutim ogroženega,« pravi Marinček.

Marinček razočaran nad Koprivnikarjem in Majcnovo Od namere, da se pritoži na okoljevarstveno soglasje za avtomobilsko lakirnico, Gorazd Marinček kljub grožnjam ne namerava odstopiti. Da ne bi tvegal bližnjega srečanja s katerim od »prijateljev iz Hoč«, pritožbe ne bo osebno odnesel na Agencijo RS za okolje, kot je sprva napovedal, ampak jo bo poslal po pošti ali bo za njeno izročitev koga pooblastil. »Zahtevam policijsko varstvo, potem bi pa rizično deloval? To ne gre skupaj,« nam je pojasnil Marinček. Zaradi groženj, ki jim je izpostavljen, je razočaran nad nemostjo ministrov za javno upravo Borisa Koprivnikarja in okoljsko ministrico Ireno Majcen. »Koprivnikar naj bi bil zaščitnik civilnodružbenih organizacij, Majcnova pa je skrbnica aarhuške konvencije, ki zagotavlja sodelovanje javnosti pri izdaji okoljskih soglasij, njen 5. člen pa govori o branjenju pred pritiski, vendar oba mirno gledata, kako se gredo gladiatorji igrice,« se čudi Marinček.

»Besedilo okoljevarstvenega soglasja je nevzdržno« Pritožbo na okoljevarstveno soglasje bo, kot pravi, vložil še ta teden ali v začetku prihodnjega. »To bom storil zato, ker je besedilo obstoječega soglasja nevzdržno, zato bom zahteval, da ga ustrezno dopolnijo. Zahteval bom tudi, da preverijo, ali je pooblastilo za zastopanje Magne v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja pravno veljavno ali ne,« napoveduje Marinček in vztraja, da lahko ustrezno dopolnjeno okoljevarstveno soglasje, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, postane pravnomočno že septembra in da na to ni treba čakati 30 dni. »Če soglasje ustrezno dopolnijo, bom podpisal izjavo, da se odpovedujem nadaljnjim postopkom. Pravniki so povedali, da zakon o upravnem postopku ne predvideva možnosti, da se odpoveš tožbi na upravnem sodišču. To je sicer res, toda obstaja možnost, da se s posebno izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo odpoveš pravici do sodnega varstva. Vse to se da urediti, če se hoče,« je prepričan Marinček, ki hkrati državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Aleša Cantaruttija poziva, naj pokaže pismo, v katerem naj bi Magna napovedala, da v primeru pritožbe na okoljevarstveno soglasje lakirnice ne bo gradila v Sloveniji. Naš sogovornik namreč dvomi, da bi si Magna privoščila takšno izsiljevanje.