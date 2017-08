Danes ob 16.30 bo zasedal upravni odbor društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije. Umanotera bo po napovedih Andreja Gnezde dokončno odločitev sprejela do konca tedna, enako bo po besedah Barbare Kvac storilo društvo Focus. Seja 14-članskega upravnega odbora organizacije Alpe Adria Green (AAG) bo po pojasnilih predsednika Vojka Bernarda v sredo ali četrtek, ko se vsi vrnejo z dopustov. To je, zatrjuje, tudi razlog, da še niso dvignili odločbe o okoljevarstvenem soglasju, ki ga je pred natanko dvema tednoma avstrijsko-kanadskemu avtomobilskemu velikanu Magni Steyr za gradnjo lakirnice v Hočah izdala agencija za okolje (Arso). S prevzemom dokumentacije namreč začne teči 15-dnevni rok za pritožbo.

Nevladnim organizacijam »lomijo hrbtenice«

Ker ne hodi v Ljubljano, odločbe uradno še ni prevzel niti Gorazd Marinček iz Slovenskega E-foruma, ki pa je včeraj že napovedal, da se bo nanjo pritožil. »Soglasje obsega 137 strani, od tega so tri strani in pol pogojev, ki so za Magno formalnopravno zavezujoči, preostalo je neobvezujoča obrazložitev. V pogojih ni omenjena niti požarna zaščita, kar je glede na zadnje industrijske požare kriminal, niti ni zapisano, da bodo imeli lastno črpališče vode, za katero so zdaj dobili vodno dovoljenje. Skratka, v tem soglasju ni nobenih merljivih obvez za Magno. Ta se tudi z nobenim drugim pisnim aktom do zdaj še ni zavezala niti k delovnim mestom niti k izpeljavi druge in tretje faze investicije. Cel svet pozna pisma o nameri ali bančne garancije z odložnimi pogoji, mi pa v medijih beremo, da bo Magna kar koli podpisala šele, ko bo imela v rokah vsa dovoljenja,« je ogorčen Marinček. Opozoril je, da so namesto v Magno državni uradniki in funkcionarji pritiske usmerili v nevladne organizacije.

»V časovni stiski nam lomijo hrbtenice in pričakujejo, da bomo državljani navadne gliste,« je Marinček odgovoril na opozorila državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Aleša Cantaruttija, da bodo pritožbe Magno verjetno odgnale na Madžarsko, ki je koncernu ravno konec prejšnjega tedna izdala delno gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela. Včeraj si je nato še premier Miro Cerar v pogovoru za STA zaželel, da »bi tisti, ki še lahko ustavijo ta proces, storili tako, kot je prav za Slovenijo, in ne bi s procesnimi dejanji onemogočili te investicije«.