Kdo (ne) sme odločiti

Taktika Magne Steyr ni nova, a je odlična. Namesto o vsebini njene naložbe v Hočah se čustva razplamtevajo o rokih. Seveda ima kanadsko-avstrijski avtomobilski velikan vse ekonomske razloge za hitenje z novo lakirnico. Vezan je na naročila pogodbenih partnerjev in že podpisane dolgoročne pogodbe za izdelavo več sto tisoč BMW in jaguarjev na leto. Toda časovno stisko, podkrepljeno z načrtom B na Madžarskem, je znal spremeniti v čudovito taktiko, kako slovenski politični vrh stisniti v kot. Zdaj servilna slovenska politika in gospodarstvo za Magno opravljata umazano delo in skušata upogniti hrbte še nevladnim organizacijam, ki razmišljajo o pritožbi na izdano okoljevarstveno soglasje.