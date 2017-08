Na Hrvaškem upajo, da incidentov v Piranskem zalivu ne bo, čeprav se približujejo slovenske predsedniške volitve in je treba pričakovati, da se bodo pojavili politiki, ki bodo kazali mišice, da bi pridobili volivce z zaostrovanjem odnosov s Hrvaško, navaja časnik.

Hrvaška vztraja, da so dvostranski pogovori edini način za reševanje sporov in bodo za mizo poskusili pridobiti slovenske politike. Pričakujejo, da bo slovenski premier Miro Cerar septembra prispel na napovedani obisk na Hrvaško, čeprav so se pojavila ugibanja, da predvidenega srečanje s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem ne bo. Spominjajo, da imata premiera popolnoma nasprotna stališča o arbitraži.

Močnejši diplomatski pritiski na Hrvaško

Drugi scenarij temelji na predvidevanjih, da bodo sledili močnejši diplomatski pritiski na Hrvaško. Niti v tem primeru naj Zagreb ne bi pristal na izvršitev junijske arbitražne sodbe.

V Zagrebu se zavedajo, da bodo v prednosti, če bo prišlo do najmanj želenega, tretjega scenarija, ki predvideva incidente, piše časnik. Pojasnjuje, da sta obe državi članici EU in zveze Nato, zato ni mogoče, da bi incidenti eskalirali. Tudi če bi do incidentov prišlo, bi v končnici Slovenci znova morali priti za mizo in se pogovarjati.