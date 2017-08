Španci dobro vedo, da so pomembnejše stvari od dela. Sploh praznovanje in počitnice. Fiesta je zakon, tako pravijo. A ne zgolj Španci. Od leta 1976 je namreč fiesta na štirih kolesih osvojila srca kar 18 milijonov zemljanov, aktualni razvojni inženirji pa so prišli tako daleč, da s ponosom napovedujejo: nared je že osma generacija in ta je zapeljala tudi na slovenske ceste.

Najprej slaba novica: če jo želite zapeljati v svoj »hlev« in to nekoliko personalizirano, je trenutno čakalna doba okoli šest mesecev. Tistih neizbirčnih 200 Slovencev pa se bo z njo lahko zapeljalo že letos. »Razvojniki niso imeli lahke naloge, saj je fiesta najbolje prodajani avto v Evropi. Pri zunanjosti jih je vodila evolucija, zato pa pri notranjosti revolucija. Gre za enega najpametnejših malih avtomobilov, saj je na voljo kar 15 asistenčnih sistemov,« pojasnjuje prvi mož Forda v Sloveniji David Jurič. V pomoč sistemom je avto oborožen s senzorji, radarji in kamerami, večina teh sistemov pa je za doplačilo, med njimi so tudi vzdrževanje smeri, radarski tempomat, aktivna pomoč pri parkiranju, samodejno zaviranje v mestu in branje prometnih znakov.

Fiesta je v dolžino presegla magično mejo štirih metrov (4,04), ki velja za razred majhnih avtomobilov, a vsaj na zadnji klopi ne ponuja kakšnega posebnega prostorskega presežka. Njeni starši najbolj stavijo na možnosti personalizacije, tako je na primer streha avta lahko obarvana drugače od karoserije, različne opreme pa skrbijo za različne okuse kupcev. Tako je vignale namenjen tistim, ki jim je blizu prestiž, titanium za ljudi s slogom in eleganco, ST in ST-line skrbita za športno navdahnjene, active pa je za tiste, ki jim je blizu videz križanca. Različici active in ST (poganjal ga bo 200-konjski motor) bosta naprodaj v drugi četrtini prihodnjega leta, vignale pa novembra letos.

Da želijo nagovoriti čim več ljudi, potrjuje tudi širok nabor motorjev. Tako ima osnovni bencinski 1,1-litrski moč 70 ali 85 konjev, bencinski 1,0 ecoboost ponujajo v treh različicah (100, 125 in 140 KM), za ljubitelje dizlov pa je 1,5-litrski TDCi z močjo 85 ali 120 konjev. Menjalniki so ročni pet- ali šeststopenjski in šeststopenjski samodejni (1,0 ecoboost 100).

Kot ciljne kupce omenjajo mlade pare ali samske, stare med 25 in 34 let, ki so finančno odvisni in imajo jasno izražene cilje in seveda tudi nekaj pod palcem. Cene se namreč za trivratno različico začno pri 12.540 (1,1 70 KM trend), za petvratno pa pri 12.820 evrov, pri čemer ponujajo 1800 evrov popusta.