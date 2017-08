V različnih filmih so se različni avtomobili proslavili z različnimi razlogi; bodisi so imeli »nadnaravne« ali nerealne sposobnosti (potovanje skozi čas, letenje po zraku…) bodisi so bili opremljeni z orožjem kot kakšni oklepniki. Nekaj jih je zaslovelo tudi zaradi surove moči in atraktivnih voženj. Med temi je ford mustang, ki ga je v filmu Bullitt iz leta 1968 vozil detektiv Frank Bullitt (Steve McQueen), še danes pri vrhu po atraktivnosti. Če ne verjamete, si oglejte to deset minut dolgo mojstrovino v omenjenem filmu in videli boste, da je tudi po dandanašnjih standardnih, v nasprotju s številnimi drugimi filmskimi izdelki in posnetki tistega časa, videti vrhunsko.

Prebivalci klicali policijo

O vsebini filma ne bi izgubljali besed, zapišimo le, da do opisanega pregona pride po približno eni uri, ko se detektiv Bullitt usede v svojega mustanga in ugotovi, da ga v avtomobilu dodge charger zasleduje dvojica morilcev, ki jima je sam za petami zaradi umora na začetku filma. Vlogi se kmalu zamenjata, saj ju Bullitt prelisiči in ju začne sam zasledovati. Morilca se nekaj časa še pretvarjata, da ni nič narobe, nato pa na nekem križišču pohodita plin in skušata zbežati. Sledi prvinsko avtomobilsko preganjanje po strmih ulicah San Francisca in okolici, njegovo zvočno podlago pa predstavljajo izključno cvileče gume in grmenje motorjev obeh avtomobilov.

Pregon se konča tako, da se zlikovca zaletita v bencinsko črpalko in v eksploziji zgorita, Bullitt pa se še zadnji trenutek ustavi ob obcestnem jarku, a je tudi njegov avto uničen. Kritiki opisan prizor, ki so ga snemali več kot tri tedne in med katerim so razburjeni prebivalci San Francisca večkrat poklicali policijo, ker niso vedeli, kaj se pravzaprav dogaja, še dandanes označujejo za prelomen, revolucionaren in enega najboljših z vidika realizma in originalnosti, pa čeprav so podobni pozneje postali sestavni del skoraj slehernega akcijskega filma. Tako niti ne čudi, da je prav ta prizor filmu oziroma njegovemu montažerju Franku P. Kellerju prinesel tudi oskarja za najboljšo montažo, ob tem pa so ga pred kratkim uvrstili celo na seznam tistih z najboljšo montažo vseh časov. Pa čeprav ima kar nekaj zlahka opaznih napak – Bullittov avto je tako na bočnem delu videti močno poškodovan, še preden je tam sploh utrpel poškodbo, ob tem pa se v prometu na različnih koncih mesta večkrat pojavijo eni in isti avtomobili; predvsem je opazen zeleni volkswagen hrošč, ki se počasi pelje mimo…