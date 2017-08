Čeprav je Strašna mama prvenec – tako v režijskem kot v scenarističnem smislu –, v njem izkaže mojstrski občutek za strukturo pripovedi, ki se nikoli ne razvije tako, kot bi pričakovali. Zgodbo o Manani, ki ves svoj čas in moči posveča pisanju, kar še posebej razžali in razjezi njenega moža in družino, morda prav zaradi generacije, ki ji režiserka pripada, prežema nekakšna postmodernistična kombinacija ironije in metabesedilnosti. Z Ano Urushadze smo se pogovarjali na mednarodnem filmskem festivalu v Sarajevu, še preden je dobila nagrado za najboljši film.