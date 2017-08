Še več pa bi lahko povedala o svojih filmih, med katerimi je kar tri posvetila temi holokavsta: Grenka žetev (Bittere Ernte), V temi (In Darkness) in Evropa, Evropa (Europa, Europa), ki ji je prinesel tudi nominacijo za oskarja za najboljši scenarij po literarni predlogi.

A na motovunskem filmskem festivalu, kjer je prejela nagrado maverick za življenjsko delo, je bila bolj kot za pogovor o preteklosti priložnost za pogovor o sedanjosti in prihodnosti. Čeprav zadnja leta veliko časa posveča televiziji, kjer je podpisana pod režijo epizod nekaterih najboljših TV-serij zadnjih let, od Skrivne naveze (The Wire) do Hiše iz kart (House of Cards), še vedno najde čas tudi za filme. Trenutno tako poljska režiserka, ki ji je uspelo tudi v Hollywoodu, predstavlja svoj najnovejši in na Berlinalu s posebnim srebrnim medvedom nagrajeni film Živalska sled (Pokot), ki je razburil politike na Poljskem. Zgodba o močni ženski, ki svoj boj za pravice živali na zakrknjenem poljskem podeželju vzame kot boj na življenje in smrt ter v njem tako rekoč povozi moške, je bila za tamkajšnje desničarje enostavno preveč.

Ker je tako malo filmskih režiserk. Vedno je bilo tako. Evropska kinematografija je še vedno zelo seksistična, v teh koncih pa še toliko bolj. So mi pa povedali, da imajo prvič v zgodovini festivala kar polovico ženskih šoferk, kar pomeni, da se mentaliteta počasi spreminja.

Rekla bi, da gre za ekološko, anarhistično in feministično kriminalko. Zakaj so rekli, da ni feministična?

Kaj pomeni feminizem? Feminizem ne pomeni militantnosti zaradi feminističnih tem, boja za enakopravnost ali česa podobnega. Feminizem po mojem mnenju pomeni izražanje ženskega pogleda na stvari. In film je brez dvoma pripovedovan z vidika ženske. Kar je političnega, ko gre za feminizem v filmu Živalska sled, je to, da se ženska upira temu, da bi bila nevidna in brez glasu. In ženske v tej družbi so nevidne in brez glasu, kar je tudi glavni problem, s katerim se srečujemo. Ne gre samo za neenakopravnost pri plačah ali pri zasedanju visokih položajev v družbi, ampak tudi za to, da ženskega glasu ne spoštujejo in ne slišijo tako kot moškega. Ženske, sploh starejše, so pogosto zreducirane na zelo stereotipne vloge, kot so vloge babic, ki skrbijo za vnuke ali mačke. Ženska, ki se bori za pravice šibkejših, je v tem svetu tihe brutalne politike moških praktično popoln avtsajder in brez moči. Gre za specifičen pogled na svet, ki ga bo moškim morda težje razumeti.