Tradicionalne Noči v stari Ljubljani, največji poulični festival v prestolnici, s katerimi nevladna Ustanova Imago Sloveniae – Podobe Slovenije med občinstvo širi kakovostne kulturne vsebine, bodo letos minile pretežno v znamenju slovanske glasbe. Nastopilo bo več kot 300 umetnikov iz 15 držav na 14 prizoriščih mestnega jedra. Dogodki bodo tudi tokrat brezplačni.

Za predstavljanje slovanske glasbe so se organizatorji odločili, ker se po njihovem mnenju premalo zavedamo, od kod izhajajo naše korenine. Med letošnjimi vrhunci bo tako gostovanje Ruskega državnega orkestra iz Sankt Peterburga, ki bo na tradicionalnih instrumentih, kot so domra, balalajka ali gusli, predstavil v Ljubljani redkeje slišano tradicionalno rusko glasbo.

Sicer pa so tudi letos pripravili raznovrsten program, v katerem so zastopani različni glasbeni žanri. Poleg radijskega big banda bodo med domačimi izvajalci nastopili radijski simfoniki z Andražem Hribarjem, harmonikar Marko Hatlak, zasedbi Fake Orchestra in Čompe. Med drugim bo mogoče prisluhniti tudi violinistki Nadeždi Tokarevi, duu Claripiano, Slovenskemu saksofonskemu orkestru SOS, nekaterim uveljavljenim slovenskim opernim izvajalcem in mladim pevcem. Med neglasbene dogodke pa se je letos prvič vključilo Lutkovno gledališče Ljubljana s predstavo Sapramiška Svetlane Makarovič.

Del dogajanja bodo neposredno prenašali vsi trije programi nacionalnega radia, ki so v navezavi na festivalsko usmeritev pripravili še dodatne vsebine, kot sta literarna večera z izborom sodobne slovenske poezije in s črnogorskim pisateljem Andrejem Nikolaidisom ali razglasitev zmagovalca natečaja za najboljšo kratko zgodbo. Val 202, ki se bo festivalu pridružil prvič, pa bo z Brega prenašal oddajo Izštekani z Matevžem Šaleharjem – Hamom in Rudijem Bučarjem.