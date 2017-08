Od četrtka do sobote se bo v prestolnici zgodila že 29. edicija mednarodnega glasbenega festivala Noči v Stari Ljubljani, ki ga tradicionalno s partnerji pripravlja Staroljubljanski zavod za kulturo v okviru projekta Ustanova Imago Sloveniae.

Rdeča nit letošnjega festivala je slovanska kultura. »Predstaviti želimo predvsem glasbeno umetnost različnih slovanskih narodov ter izpostaviti njeno kakovost in pomen pri oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora,« sporočajo organizatorji, ki bodo dali poseben poudarek novi glasbeni produkciji, različnim glasbenim praksam in pristopom.

Program festivala se bo letos odvil na kar 14 prizoriščih v starem mestnem jedru Ljubljane. V Kavarni Tromostovje se bodo festivalu pridružili že na predvečer festivala s koncertom ob 20.30, glasbeni nastopi manjših zasedb pa bodo tam tudi v naslednjih festivalskih dneh. Enako bo na Petkovškovem nabrežju in na Starem trgu, medtem ko bo pod Plečnikovimi arkadami vsak dan med 20. uro in polnočjo v ospredju ples.

Prvo noč v Stari Ljubljani bo ob 20. uri na Novem trgu ogrel otvoritveni koncert Big banda RTV Slovenija in Anike Horvat, za njimi pa bo Jure Longyka ob 22. uri »izštekal« Matevža Hama Šaleharja in Rudija Bučarja. Glasba bo popoldan napolnila tudi Mestni muzej, na Dvornem trgu bosta navduševala slovenski saksofonski orkester SOS in Fake Orchestra. V petek bo eden od vrhuncev koncert skupine Muff na Špici, v soboto Sapramiška v atriju Magistrata, vsekakor pa je treba izpostaviti še zaključni koncert na Bregu. Ob 20. uri bo nastopil ruski državni orkester St. Peterburga. V primeru dežja bodo koncert prestavili v Slovensko filharmonijo.

Poleg glasbenih poslastic bo festival ponudil tudi literarne, filmske, plesne dogodke, kreativne delavnice in okrogle mize. Poleg tega organizatorji ne bodo pozabili na spajanje kulture s kulinariko. Na Hribarjevem in Cankarjevem nabrežju, na Novem trgu ter na Stritarjevi ulici se bo predstavilo 17 gostincev z azijsko, brazilsko in arabsko kulinarično ponudbo ter hamburgerji, ponudbo pa bodo dopolnili še štirje manjši slovenski pivovarji.

V Imago Sloveniae ocenjujejo, da Noči v Stari Ljubljani vsako leto s kakovostno ponudbo in prepoznavno programsko zasnovo pritegne več kot 60.000 domačih in tujih obiskovalcev. Po obsegu in številu nastopajočih ena največjih kulturno-turističnih prireditev v Sloveniji tako po njihovih besedah postaja prepoznaven evropski poulični festival, zaradi česar tuje agencije v času festivala organizirajo turistična potovanja v slovensko prestolnico. dv