»Glasbe sveta je na gradu Kromberk začel nekdanji direktor Goriškega muzeja Andrej Malnič. Pri tem se je oprl na poslanstvo muzeja, torej na ohranjanje in širjenje kulturne dediščine, to usmeritev pa organizatorji spoštujemo še danes,« je povedal programski vodja festivala Aleks Vičič iz KUD Morgan, ki mu je Goriški muzej zaupal organizacijo, festival pa je podprla tudi mestna občina Nova Gorica. »Iz te usmeritve izhajamo pri naboru nastopajočih: izrazno so precej različni, vendarle pa imajo neko skupno noto ljudskega oziroma tradicije v svoji glasbi – bodisi glede uporabe glasbil, inspiracije ali pa zgolj mešanja različnih slogov.«

Dogodki bodo že po tradiciji ob torkih na gradu Kromberk, le večer s skladateljico elektroakustične glasbe Bojano Šaljić Podešva bo 29. avgusta v atriju občinske stavbe v Novi Gorici. Njene Barve časa so glasbeno-literarna kontemplacija, v kateri je združila svoj avtorski pristop z glasbo J. S. Bacha, J. Brahmsa ter literarnim romanom Štirje kvarteti T. S. Eliota. Vsaj en koncert vsakič namenijo sodobni klasični glasbi, lani so se družili s skladateljem Vinkom Globokarjem.

Za skladateljico bo oder zasedel kitarist Ralph Towner, ki ima za seboj že štirideset ustvarjalnih let, pa se še vedno inovativno loteva svojega glasbila. Tokrat bo igral sam, drugače pa ga poznamo kot ustanovitelja legendarne ameriške jazz in etnozasedbe Oregon. Že lani je goriški festival obiskal član skupine Oregon multiinštrumentalist Paul McCandless. Ta dogodek v občinski stavbi bo tudi poklon mestu Nova Gorica, ki praznuje 70 let.

Festival se sicer začenja že teden dni prej, 22. avgusta, z Boštjanom Gombačem in njegovo zasedbo Kradljivci časa. Sestavili so himne moških na pragu štiridesetih let in dodali ljudski instrumentarij različnih vrst. Za konec bo 5. septembra nastopil še Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. »Tudi zato, da domačine spomnimo, iz kakšne tradicije je zraslo naše mesto,« je povedal organizator Vičič.

Ob Glasbah sveta bo ob torkih zvečer delovala tudi tržnica Dobrote sveta z bogato ponudbo lokalnih pridelovalcev hrane in pijače, ki prav tako predstavlja kulturno dediščino tega območja.