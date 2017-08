Predvolilno obdobje ni čas, ko bi se odnosi med sprtimi državami lahko izboljšali. Prav nasprotno. Čas pred volitvami jih po navadi še poslabša, saj se morajo kandidati pokazati kot čim bolj domoljubni. Nemčija in Turčija pri tem nista nikakršna izjema. Ostra retorika med državama, ki se je razvnela po lanskem neuspelem poskusu odstavitve turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana z oblasti s pomočjo vojske, je v teh dneh dosegla nov mejnik. Potem ko je turški predsednik v Nemčiji živeče Turke pozval, naj na septembrskih parlamentarnih volitvah ne glasujejo za Krščanske demokrate (CDU) kanclerke Angele Merkel, socialdemokrate (SPD) Martina Schulza ali za Zelene, ker so vse tri stranke sovražne do Turčije, je še neidentificirani klicatelj grozil družini zunanjega ministra Sigmarja Gabriela po telefonski tajnici v zobni ordinaciji njegove žene.

Minister sicer ni podrobneje govoril o vsebini groženj, incident pa je mogoče povezati z vse bolj zaostreno izmenjavo obtožb in groženj med državama. Potem ko je Gabriel pozval nemška podjetja, naj bodo previdna pri investiranju v Turčijo, nemškim turistom pa odsvetoval potovanje v to državo, so včeraj iz CDU prišli še pozivi k zamrznitvi premoženja Erdoganove družine v tujini.