McGregor je boksarsko licenco dobil šele na začetku letošnjega leta; Irec je namreč superzvezdnik mešanih borilnih veščin in nastopa pod okriljem organizacije UFC. V ring bo 26. avgusta v Las Vegasu po boksarskih pravilih v velterski kategoriji (do 66,7 kilograma) stopil z do nedavno upokojenim Mayweatherjem, ki velja za enega najboljših defenzivnih boksarjev vseh časov. Ta po 49 profesionalnih dvobojih še ne pozna poraza, s petdeseto zmago pa bi presegel rekordni dosežek Američana italijanskih korenin Rockyja Marciana iz davnega leta 1955.

Dvoboj je bil potrjen maja, konec julija so nato sledile spretno režirane 'novinarske' konference. Že tako vznesena (ameriška) športna javnost je padla v delirij. Številni boksarski veljaki se seveda še naprej zgražajo nad Mayweatherjevo izbiro nasprotnika, saj s tem po njihovem škodi in žali šport, a zanimanje se zdi zaradi tega le še večje. Dogajanje je kljub pogostim neokusnim besedičenjem resnično edinstveno. Boks je v zadnjem času v opaznem medijskem zatonu, a kaotični irsko-ameriški šov je zasvojil celo domišljijo nepoznavalcev.

Posebej zanimivo je dogajanje na družbenih omrežjih. Ko je letos februarja Irec pridobil licenco, je bil med najbolj glasnimi kritiki dvoboja dvakratni svetovni prvak po verziji IBF Paulie Malignaggi. Upokojeni 36-letnik se je nato na začudenje večine kot sparing partner pridružil irskemu taboru, a se je opekel. Na splet je 'zašel' posnetek, na katerem je vidno, kako se v ringu z njim poigra 29-letni McGregor. Newyorčan je kajpak želel pristaviti lonček, kar niti ne preseneča, saj naj bi dvoboj po nekaterih ocenah ustvaril okroglo milijardo dolarjev prihodka.

Šampion je zaman čakal na znak spoštovanja Da se lahko pogovarjamo o takšnih vsotah, je moral v boks pridrveti cirkus mešanih borilnih veščin. Kdor vsaj bežno spremlja boks, je sicer vajen manj prijaznih novinarskih konferenc in vročekrvnih izmenjav besed, a praviloma kakšnih hujših ekscesov v delu, namenjenemu širši javnosti, ni. Nazadnje je Wembley Arena gostila težko pričakovani dvoboj med Vladimirjem Kličkom in Anthonyjem Joshuo, ki je minil v znamenju obojestranskega spoštovanja. Na kaj podobnega Mayweather na štiridelni turneji prejšnji mesec, z začetkom v Los Angelesu in zaključkom v Londonu, nikakor ni mogel računati. McGregor je blagovna znamka tudi in predvsem zaradi dogajanja izven ringa. Američan njegovim verbalnim igricam enostavno ni bil kos, čeprav so bila srečanja zelo očitno zrežirana. Borca sta si čas za mikrofonom izmenjevala kot na kakšnem debatnem tekmovanju. Mayweather je stavil na šopirjenje s svojim bogastvom – tako so med drugim na Irca deževali dolarski bankovci –, jezikavi kralj verbalnih dvobojev McGregor pa se je lotil predvsem Američanovega videza in starosti. Prepotentni Irec ni ostal dolžan niti šefu medijskega giganta Showtime, ki ima pravice za prenos dvoboja. Stephena Espinozo je zaradi domnevno namerne okvare mikrofona na odru večkrat brez zadržkov krepko ozmerjal. Toda glede na izjemen zaslužek si Teksačan Irčevih besed najverjetneje ne bo vzel k srcu.