Tla so se stresla v ponedeljek ob 20.57, žarišče potresa pa je bilo na severozahodu otoka na globini okoli deset kilometrov pod površjem Zemlje. Sledilo je najmanj 14 šibkejših popotresnih sunkov.

Tresenje tal je najhuje prizadelo vas Casamicciola na severu otoka in bližnji Lacco Ameno. Številne zgradbe so se zrušile, na nekaterih je potres povzročil razpoke. "Videti je, kot bi Casamicciolo bombardirali," je dejala ena od prič.

V potresu je umrla starejša ženska, na katero so v kraju Casamicciola padle ruševine z bližnje cerkve. Truplo druge žrtve, prav tako ženske, pa so našli pod ruševinami neke hiše. 39 ljudi je poškodovanih. Večina je utrpela lažje poškodbe, eden pa hujše in so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Neaplju. Zaradi potresa so delno evakuirali bolnišnico v Ischii.

V ruševinah še iščejo preživele

Reševalci v ruševinah iščejo preživele. Doslej so jih izpod ruševin potegnili najmanj pet. Okoli 4. ure so po poročanju medijev rešili sedemmesečnega dojenčka, še vedno pa si prizadevajo rešiti njegova brata, stara osem in enajst let. Ruševine so zasule sobo treh dečkov, starejša brata sta ob tresenju tal zlezla pod postelji. Reševalci so v stiku z njima in so jima tudi že podali plastenke vode, a ju še niso uspeli potegniti izpod ruševin.

Potres, ki je otok stresel na vrhuncu turistične sezone, je prestrašil turiste. V več hotelih je zmanjkalo elektrike. Številni so noč preživeli v avtomobilih, več sto jih je Ischio zapustilo s trajekti. V pristanišču so se vile dolge kolone avtomobilov z ljudmi, ki so želeli na celino. "Samo proč hočemo," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejala francoska turistka, ki je ocenila, da je "otok postal past".