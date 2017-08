Ameriški obrambni sekretar je s tem tudi zavrnil, da bi pojasnjeval namige glede nove strategije ZDA do Afganistana. Je pa potrdil, da spremembe očitno bodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je sicer pred meseci izjavil, da ni zadovoljen z neuspešnim reševanjem varnostne situacije v Afganistanu. Pri tem je razmišljal, da bi Pentagonu dovolil povečanje števila ameriških vojakov v deželi pod Hindukušem.

Mattis je sicer dodal še, da je z dogovorom glede prenove strategije do Afanistana zadovoljen. »Zelo mi je všeč, da je bil strateški proces zadosti rigorozen in da nismo imeli predpogojev o tem, katera vprašanja bi lahko nastala in katere odločitve bi lahko bile sprejete,« je povedal.

Pojasnil je, da so do prenove politike do Afganistana prišli v petek na srečanju v Camp Davidu, kjer so se sestali večina Trumpovega kabineta in glavni varnostni predstavniki.

Trump naj bi imel po poročanju AFP na mizi več možnosti - od popolnega umika iz te države do okrepitve ameriških prizadevanj za poraz talibanov.

Junija je Mattisa pooblastil, da lahko okrepi število ameriških vojakov v Afganistanu še za do 4000, ki bi se pridružili okoli 8400, kolikor jih je trenutno tam.