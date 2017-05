Število žrtev sicer stalno narašča, vodja kabulskih bolnišnic Salim Rasuli pa je opozoril, da so v tem napadu s tovornjakom bombo številni ranjeni v kritičnem stanju.

Tiskovni predstavnik afganistanskega notranjega ministrstva Nadžib Daniš je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal, da so v napadu na trgu Zanbak še neznani napadalci uporabili tovornjak s cisterno za vodo ali smeti in da je od njega ostalo le malo. Uničenih je bilo tudi okoli 30 vozil v bližini. Nad območjem se po navedbah prič vije črn dim, zaenkrat pa še ni znano, kaj je bilo tarča napada. Glede na prva poročila je bila eksplozija tako silovita, da so bila poškodovana celo poslopja več sto metrov stran, navaja britanski BBC.

Eksplozija poškodovala veleposlaništvi Nemčije in Francije Tiskovni predstavnik kabulske policije Basir Mudžahid je za agencijo Reuters dejal, da je avtomobil bomba eksplodiral blizu nemškega veleposlaništva, ki je kakih 300 metrov daleč, da pa je zaradi drugih vladnih in diplomatskih poslopij v bližini težko reči, kaj je bilo tarča. Nemško in francosko veleposlaništvo sta bila v napadu poškodovana, je povedala francoska ministrica za evropske zadeve Marielle de Sarnez, a dodala, da nima podatkov o morebitnih žrtvah med osebjem. V bližini kraja napada so ob nemškem tudi ameriško in britansko veleposlaništvo, sedež zveze Nato in številna afganistanska ministrstva ter afganistansko predsedstvo. V času eksplozije okrog 8.30 po lokalnem času so bili tisoči ljudi v afganistanski prestolnici na poti na delo.