Medijska pestrost je tudi z zabavnimi oddajami, denimo s franšizno mednarodno verzijo Afganistan ima talent, zrcalila spreminjajočo se družbo, v kateri so se zaradi številnosti mlade generacije počasi najedali vzorci konservativnosti. Pred tednom dni je padel še en tabu. Dežela pod Hindukušem je dobila prvo televizijsko postajo, ki jo vodijo ženske. Okoli 50 novinark in voditeljic oddaj predstavlja hrabre nove obraze afganistanske medijske scene. Televizijsko postajo Zan TV je sicer ustanovil medijski poslovnež Hamid Samar, med pregledom prijav za delovno mesto voditelja pri njegovi drugi televizijski postaji pa je ugotovil, da se je zanj prijavila kopica žensk – in to v močno konservativni paštunski provinci Nangahar ob meji s Pakistanom. Odločil se je, da v prestolnici poskusi s projektom ženske televizije, kjer moški stojijo zgolj za kamerami in s tehničnimi opravili pomagajo ženski ekipi novinark. S številnimi temami o ženskih pravicah želijo v Zan TV pomagati spreminjati afganistansko družbo in številne neuke ženske poučiti o njihovih pravicah. Hkrati upajo, da se bo televizija uveljavila in da se ji bo uspelo financirati s pomočjo oglasov. Mnoga dekleta pred kamerami so še študentke, ki si tako ob študiju nabirajo tudi praktične izkušnje. Nevarne izkušnje. Za mnoge pojavljanje na televizijskem ekranu namreč pomeni veliko osebno tveganje. »Odkar sem začela delati, sem dobila veliko groženj. Moja družina nasprotuje mojim službam. Tudi drugi sorodniki mi pravijo, da za dekle delo na televizijski postaji ni primerno. A jaz se ne zmenim zanje,« je za Reuters dejala Rasuli, ena izmed novih voditeljic Zan TV.